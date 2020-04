HOPITAL "CHE GUEVARA" DE MOSTAGANEM : Des Associations rendent hommage au personnel soignant

Des Associations de la société civile et scouts Algériens, se sont donné rendez-vous en cette matinée du lundi 20 Mars 2020 au niveau de l'entreprise publique de la santé (EPS) "Ernesto Che Guevara" .Après quelques échanges d'amabilités et de brèves paroles chargées d'émotion, des membres de ces associations, tour à tour, ont pris le micro pour adresser au personnel soignant, tous corps confondus, toute la reconnaissance et la considération de la part des Mostaganémois. Même les organisations syndicales des travailleurs de la Santé étaient présentes et ne pouvaient s'empêcher de manifester cette marque d'hommage qui est rendue à ces "Soldats Blancs", présents sur la ligne du front de la lutte contre le coronavirus covid-19.Ce fut un moment, très fort, d’une grande charge émotionnelle, qui a beaucoup ému le corps médical. Beaucoup ont vu également que cet événement comme une marque d'encouragement et de soutien des soignants mais aussi comme un élan de solidarité envers les malades hospitalisés notamment une marque de compassion vis avis des malheureuses victimes décédées. Avec des présents pleins les mains donnés en hommage à ces hommes et femmes du secteur de la santé, ce fut une rencontre émouvantes .Pendant quelques minutes ce sont des applaudissements nourris qui se sont fait entendre pour remercier les soignants de leur dévouement en pleine épidémie de Covid-19, sacrifiant parfois le temps de leur vie de famille, pour sauver d'autres vies..