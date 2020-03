HIRAK : Beldjoud met en garde contre des parties extérieures œuvrant pour l’escalade"

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a affirmé mardi que des parties extérieures soutiennent des éléments connus qui œuvrent "à la destruction du pays". Il a appelé les citoyens à la vigilance en avertissant que des individus soutenus par Israël, un pays européen et un autre arabe tentent d'infiltrer le Hirak. S'exprimant devant la presse en marge d'une visite dans la daïra d’Ourlal (28 km à l’Ouest de la wilaya de Biskra), il a soutenu que "ces parties étrangères soutiennent des éléments connus aux intentions claires et œuvrent par leur biais à détruire le pays, le faire retourner aux années précédentes et le plonger dans des problèmes". Kamel Beldjoud a également ajouté qu’"il existe encore des éléments qui veulent détruire ce à quoi est parvenu le Hirak populaire et sortent les mardi et vendredi avec les manifestants œuvrant pour l’escalade", tout en soulignant que l’Algérie est entrée dans l’ère de la nouvelle République dans laquelle le président de la République Abdelmadjid Tebboune s’est engagé à concrétiser toutes les revendications du Hirak. M. Beldjoud a salué le professionnalisme des éléments de la police dans l’accompagnement du Hirak depuis plus d’une année, invitant le peuple algérien à faire montre de vigilance. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire poursuivra sa visite dans la wilaya de Biskra en se rendant à la commune d’Oumeche où il donnera le coup d’envoi de la réalisation d’un chemin communal, avant d’inaugurer le siège de la sûreté de daïra de M’chouneche, puis une unité principale de la protection civile au chef-lieu de wilaya.