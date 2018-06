HEMADIA(TIARET) : Un contrôleur de commerce agressé par un boucher et ses enfants

Un très grave incident a eu lieu ce jeudi 14 juin 2018,à quelques heures seulement avant le ftour et bienheureusement la vigilance des services de police judiciaire a fait épargner le pire sinon le grand boulevard de Hemadia serait entaché d’une grande mare de sang et la certitude, c’est que les conditions de travail des contrôleurs relevant de la direction du commerce exercent leurs fonctions dans des conditions lamentables et sont exposés à des risques d insécurité et l’exemple le plus illustratif, c’est celui de l’agression d un contrôleur par un boucher et ses deux enfants et lequel a bénéficié d’une incapacité de 10 jours après qu’il ait été agressé par l’un des enfants du boucher qui a fait usage d’une ‘’Bouchia" atteignant le contrôleur au niveau de l’épaule, apprend en exclusivité le journal "Réflexion" auprès d’une source sécuritaire qui ajoute que le contrôleur a failli laisser sa peau et a été d’urgence évacué vers l’hôpital où il a reçu les premiers soins et se trouve hors de danger. Faudrait-il rappeler que la viande qui a subi le contrôle dégageait des odeurs nauséabondes et était impropre à la consommation, une thèse rejetée par le boucher et ses enfants qui ont violemment riposté. Arrêtés par les policiers en temps opportun, les 3 agresseurs ont été directement présentés devant le procureur de la république territorialement compétent qui s’est prononcé en verdict direct en condamnant le boucher à 6 mois de prison avec sursis assortie d une amende de 10 millions de cts et concernant les 2 enfants âgés de 30 et 32 ans, ils ont été condamnés à 3 ans de prison ferme et selon une source bien informée, tous les agents de contrôle relevant de la direction du commerce comptent tenir un sit-in devant le siège de la direction du commerce pour dénoncer leurs conditions de travail car fatalement exposés à l’insécurité et aux agressions.