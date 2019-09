HECATOMBE ROUTIERE : Encore 33 morts en une semaine !

Trente trois (33) personnes sont décédées et 1.527 autres ont été blessées dans 1.185 accidents de la circulation durant la période du 01 au 07 septembre, à travers le territoire national, indique mercredi un bilan des services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tiaret avec 4 décès et 32 blessés dans 18 accidents de la route, précise la même source. Durant la période, les unités d’interventions de la Protection civile ont effectué 11 063 interventions ayant permis la prise en charge de 1 302 blessés traités par les secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation de 9 283 malades vers les structures sanitaires. Les secours de la Protection civile ont également effectué 2 444 interventions pour procéder à l'extinction de 1 959 incendies urbains, industriels et autres, alors que 5 066 interventions ont été menées pour l’exécution de 4 368 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.