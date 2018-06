HECATOMBE ROUTIERE : Encore 23 morts et 29 blessés en une semaine !

Vingt-trois personnes ont trouvé la mort et 29 autres ont été blessées dans des accidents de la route enregistrés durant ces dernières 48 heures sur le territoire, selon un bilan établi samedi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya d’El Oued, ayant causé le décès de 04 personnes et des blessures à 02 autres suite à une collision entre deux véhicules légers suivi d’un incendie, survenu sur la RN 48, commune de Hamria, daïra de Reguiba, précise la même source. Les éléments de la Protection civile sont également intervenus pour deux (02) cas de décès par noyade à Bejaia (plage de Boulimat) et Ain Defla (dans une mare d'eau à Ain Lechiakh).