HECATOMBE ROUTIERE : 35 morts et 1154 blessés en une semaine !

Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la mort et 1154 personnes ont été blessées dans 949 accidents de la circulation survenus du 22 Au 28 Avril 2018, sur le territoire national, indique mercredi un bilan de la Protection civile. La wilaya de Bouira déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 5 personnes alors que 21 autres ont été blessées, suite à 21 accidents de la route. Les secours de la Protection civile sont par ailleurs intervenus pour l’évacuation de 12.077 malades vers les structures sanitaires et l'extinction de 557 incendies urbains, industriels et autres.