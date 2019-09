HECATOMBE ROUTIERE : 11 morts et 20 blessés en 48 heures

Onze (11) personnes sont mortes et 20 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire national, a indiqué le samedi 14 Septembre 2019 un bilan de la protection civile."Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés, dont 11 accidents les plus mortels ayant causé le décès à 11 personnes et des blessures à 20 autres personnes prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les hôpitaux par les secours de la protection civile", précise la même source. Par ailleurs, deux (2) enfants sont morts noyés dans l'oued El Barouka, au lieu dit Cité El Mahatta, dans la commune d'Ain Oussera (wilaya de Djelfa), ajoute le communiqué. Les secours de la protection civile sont, également, intervenus, dans plusieurs wilayas du pays touchées par de fortes pluies ayant causé des dégâts matériels "sans faire de victimes». La wilaya d'Alger a, ainsi, enregistré l'effondrement partiel du plafond de quatre habitations au niveau des communes de Birkhadem, Gué de Constantine, la Casbah et Sidi M’Hamed, de même que la wilaya de Bouira où a été enregistrée l'effondrement de la toiture d'un moulin traditionnel dans la commune d'Oued El Berdi et dans la wilaya de Médéa où un pont s'est effondré au lieu -dit Oued El Malah, dans la commune de Sidi Naamane.Plusieurs opérations d’épuisements et de pompage des eaux pluviales ont, en outre, été effectuées par les services de la Protection civile au niveau de la wilaya d’Alger (communes de Birkhadem, Bouzaréah, Bachdjarah, Chéraga et Bab El Oued ), wilaya de Médéa (Sidi Naamane) et de la wilaya d'Ain Defla (communes de Rouina et El Attaf).