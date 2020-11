HAUT COMMISSARIAT A L’AMAZIGHITE (HCA) : Report du colloque sur "la cartographie linguistique amazighe"

Le Haut commissariat à l’amazighité (HCA) a annoncé le report à une date ultérieure du colloque national sur "la cartographie linguistique amazighe", prévu initialement du 21 au 23 novembre courant, en raison de la situation épidémiologique. Les préparatifs pour la tenue du colloque, organisé par le HCA en coordination avec l’université Ahmed Deraia d’Adrar, "étaient en voie d’achèvement si ce n'est l’expansion du coronavirus qui a imposé le report du colloque à une date ultérieure". Le HCA porte à la connaissance de l’opinion publique ainsi que des chercheurs et férus du devenir de la langue amazighe que "les préparatifs pour la tenue de l’événement sont à pied d’œuvre pour l’organiser au moment opportun une fois la situation pandémique circonscrite", a indiqué la même source. Elle rappelle également que le colloque visait à "examiner et préserver le trésor de la langue amazighe sous toutes ses variantes linguistiques à l’échelle nationale mais également à démontrer à quel point elle demeure éternellement liée à l’Algérie, terre et peuple". Le Secrétaire général du HCA, Hachemi Assad avait annoncé, jeudi lors d’un point de presse au siège de la wilaya d’Adrar en présence du Wali d’Adrar et du recteur de l’université Ahmed Deraia, le programme du colloque, invitant à "la mobilisation de tous pour s’adapter à toute urgence, notamment le report de la manifestation".