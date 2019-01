HASSI MAMECHE : Un passage à niveau gardé avec une chaine !

Il est aberrant et inconcevable de nos jours de se trouver en face d’un passage à niveau, gardé avec une chaine, celle-ci devient invisible à l’œil nu soit par rayon du soleil soit à la tombée de la nuit vu que le train de Mostaganem-Mohammadia assure 5 navettes/jour, et la fréquence si élevée des automobilistes qui l’empruntent. La sécurité des biens et des personnes est un droit constitutionnel, il est à se demander où est la réaction des responsables au niveau de cette daïra pour laisser la vie des citoyens en danger devant cet état de chose. Les accidents ne sont plus à écarter, c’est une question de temps si aucune intervention rapide ne voit le jour pour parer à toute éventualité de drames pouvant survenir.