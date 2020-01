HASSI MAMECHE (MOSTAGANEM) : Les citoyens revendiquent le retour de la ligne 23

A quand le retour de la ligne 23 reliant Mostaganem et Hassi Mameche se demandent nos concitoyens de cette localité satellite .En effet, ils reviennent à la charge pour dire leur souffrance et leur calvaire depuis la suppression de cette ligne qui leur rendait un énorme service de transports en commun .Toute raison gardée, certains de ces nostalgiques estiment que l'entreprise publique de l'ETUM leur rendait en effet un fier service de qualité de transport régulier sur ce qu'ils appellent toujours la ligne 23. A noter que depuis la suppression subite de cette ligne, le chef-lieu de Daïra de Hassi Mamèche a connu une énorme croissance de sa population et de ses activités diverses. De plus, la relation des communes, sur un rayon de 15 kilomètres, avec Mostaganem comme centre névralgique est restée une attache ombilicale assez ferme et incontournable. A proprement parler, selon de nombreux citoyens de Hassi Mamèche, le retour des transports interurbains, via la ligne 23, est une juste demande qui est formulée en direction des autorités locales concernées. Quoi qu'il en soit, à l'instar de Ouréah, de Mazagran, Debdaba ou de la cité Radar (Sayada), l'exploitation de nouveau de la ligne 23, entre Mostaganem et Hassi Mamèche, ferait certainement le bonheur de nombreux citoyens des deux agglomérations.