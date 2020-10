HASSI MAMECHE (MOSTAGANEM) : L'école de Douar Bekhaïtya dans un état déplorable

A quelques jours de la rentrée des classes, sous haute prévention sanitaire, des parents d'élèves de l'école « chahid Berrahal Bouchelaghem », à douar « Bekhaïtiya », dans la commune de Hassi-Mamèche (Mostaganem) ont lancé récemment un appel de détresse aux services de l’APC concernée pour envisager des solutions à cette situation à risques. L’état déplorable dans lequel se trouve cet établissement scolaire du cycle primaire inquiète les parents des élèves appelés à la rejoindre dans les quelques jours qui viennent, soit le 24 octobre prochain .En ce sens, ils invitent également la direction de l'éducation à intervenir pour remédier aux lacunes de l'école qui, selon les parents d'élèves, certaines classes et la bibliothèque sont devenues déplorables et constituent un véritable danger pour la sécurité physique des élèves appelés à s’assoir dans ses bancs. Le cas de cette école a été déjà signalé aux responsables concernés sans aucune suite alors qu’elle continue de se dégrader avec une menace grandissante de s’écrouler au risque de faire des victimes parmi les écoliers. Selon les parents, la situation est alarmante et interpelle à une expertise urgente par une commission spécialisée pour tirer les conclusions qui s’imposeraient urgentes, avant la rentrée des classes. Il y a de très fortes chances que cette école soit purement et simplement proposée à la démolition et que les écoliers soient répartis à travers d’autres classes de leur niveau. Les parents rappellent par ailleurs que, dans cette école, les conditions minimales de fréquentation de ce lieu ne sont pas réunies (Eau potable, sanitaires….).Ils estiment que la solution la plus raisonnable consiste en la démolition de cette école, vu son degré de dangerosité pour les élèves. Constatant que malgré des appels répétés au cours des dernières années, et l’absence de suite de la part des autorités locales concernées, les parents des élèves lancent un appel pressant au wali de la wilaya de Mostaganem à intervenir. Dans le cadre de la préservation de la sécurité des élèves concernés, leurs parents estiment qu’il y a extrême urgence à résoudre ce problème de sécurité.