HASSI MAMECHE (MOSTAGANEM) : Douar Maazïa marginalisé depuis 2009

Ils précisent que depuis ce temps là, leur douar n’a bénéficié d’aucune action d’utilité publique et ce, malgré leurs interventions auprès de l’APC de tutelle qui est à leur proximité. Avec une superficie de 17 hectares et une population estimée, en 1989, à quelque 2000 personnes, le douar est entré dans une zone d’ombre malgré lui, depuis plus de 10 ans pendants lesquels, il n’a plus bénéficié d’aucune projet de développement pour soutenir la croissance de la population et de ses besoins, induits. Les habitants indiquent qu’ils sont confrontés à divers problèmes dus à l’absence de voierie dans une partie de ses tissus, de réseau de télécommunication (téléphone et internet), de centre de santé, de services administratifs d’une annexe fermée depuis 04 ans, d’une aire de jeux pour les enfants, d’un abribus pour le transport des écoliers, d’un manque d’aménagement d’un stade de proximité. Les habitants de ce douar attendent aussi l’aménagement de l’espace-vert, consacré par un POS, rappellent, qu’avec de la « débrouille » et l’intervention bienveillante d’un retraité des forêts, cet espace qui fut un dépotoir honteux affiche une meilleure apparence mais nécessite une opération d’aménagement .Cet espace comporte diverses espèces d’arbres et des fleurs, rares et ne demande qu’une petite opération de mise en valeur. Maintenant, sur un autre volet, les habitants du douar « Maaïzia » demandent une intervention auprès des services compétents, la délivrance de leurs livrets fonciers, concernant leurs biens immobiliers, acquis dans le cadre de loi du 08/14. Pour faire sortir leur communauté rurale de l’ombre, les habitants de ce douar sollicitent de M. le wali la prise en considération de leurs préoccupations en vue de l’amélioration de leurs conditions d’existence, pour une vie décente.