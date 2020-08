HASSI MAMECHE (MOSTAGANEM) : Curage du réseau d’assainissement en prévision de l’hiver

Une vaste campagne de nettoiement et de curage du réseau d’assainissement en prévision de la saison de pluies a été lancée avant-hier mardi par l’unité de l’Office national d’assainissement (ONA) de Mostaganem, au niveau de la commune de Hassi Mamèche, a-t-on appris. Plusieurs points noirs ont été contrôlés par des actions de curage et de nettoiement des avaloirs et des canalisations d’assainissement par l’unité précitée au niveau de ladite commune. Cette opération qui se poursuivra tout au long de l’été verra la mobilisation des agents exerçant aux centres et secteurs relevant de l’ONA et assurera un contrôle permanent de la situation du réseau d’assainissement, des avaloirs et des canalisations de drainage des eaux pluviales .Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme préventif pour éliminer les points noirs pour protéger les villes du danger des orages et pluies.