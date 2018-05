HASSI MAMECHE : Les exclus du couffin de ramadan protestent devant l’APC

La distribution du couffin de ramadan dans la commune de Hassi Mamèche a été suivie d’un sit-in organisé par des dizaines de familles exclues de cette opération. En effet, plus de 400 familles ont été éliminées de la liste des bénéficiaires du couffin de ramadan. Ces derniers se sont regroupés devant le siège de l’APC pour revendiquer leurs droits à un couffin, tout en demandant l’ouverture d’une enquête dans le but de dévoiler les dépassements dans cette opération qui prend de l’ampleur chaque année de ce mois sacré. L’un de ces protestataires nous a déclaré : « depuis des années nous bénéficions du couffin de ramadan et nous sommes recensés parmi la famille démunie dans la commune, et cette année nous avons été surpris par notre élimination inexpliquée de la liste des bénéficiaires ». Le maire de l’APC qui a essayé de calmer ces familles nous a fait savoir que la part de la commune est estimé à 1600 couffins qui ont été presque remis à leurs propriétaires et il ne reste que 200 qui vont être distribués aux familles démunies dans les douars de la commune, et que la plupart de ces revendicateurs se font passer pour des démunis pour profitez du couffin conclut ce dernier.