HASSI MAMECHE : La nouvelle cité ‘’AADL’’ manque de commodités

Plusieurs locataires de logements AADL 2, situés au niveau de la commune de Hassi Mameche, à l'ouest de Mostaganem sont en ébullition, ils souffrent toujours de l'absence des services essentiels. Les habitants dénoncent, entre autres, l'absence de plusieurs infrastructures , notamment des locaux commerciaux , malgré la présence de nombreux locaux réalisés sous les bâtiments, dont les travaux ne sont pas achevés et livrés à leurs propriétaires pour exercer des activités, ce qui les a obligés à se déplacer vers le centre-ville de Hassi Maméche , sur une distance de près de 800 mètres pour répondre à leurs besoins alimentaires .En outre, les infrastructures et les autres services sont totalement inexistants: à l’exemple d’un centre de santé , pharmacie, d’annexe communale , marché, établissements scolaires. Cela révèle un grand malaise chez les locataires AADL qui se voient contraints de faire des kilomètres pour faire leur marché ou scolariser leurs enfants. Les propriétaires exigent des pouvoirs publics de remédier à cette situation qui perdure, réaliser de nouvelles écoles primaires de même que l'implantation souhaitable d’une annexe communale et un bureau de poste. Les habitants ont soulevé également le problème de l’absence d’une mosquée afin de pratiquer les prières et les rituels religieux, car ils sont obligés de se rendre à la mosquée du centre de Hassi Mamache, laquelle est située à environ 1 km. Face à cette situation, plusieurs fidèles ont réservé un espace vide au niveau du dit quartier, afin de pratiquer les prières. Ils demandent à la direction des affaires religieuses de la wilaya d'intervenir auprès des services de la commune afin de trouver une solution à ce problème, en construisant une mosquée au niveau du quartier.