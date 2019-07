HASSI MAMECHE : La cité ‘’AADL’’, toujours sans éclairage public

Les habitants de la nouvelle cité ‘’AADL’’ de Hassi Mamèche, qui a été réceptionnée depuis quelques mois, reste plongée à ce jour dans le noir total, faute d’absence de l’éclairage au niveau de la cité. En effet, les résidants de cette cité, dans le secteur urbain de Hassi Mamèche vivent dans l'obscurité totale. Ils se battent depuis des mois pour bénéficier de l'éclairage public. Ce quartier baigne dans le noir, c'est ce que nous ont affirmé les résidants. «Notre cité est bel et bien oubliée, car les services communaux ne font rien pour améliorer l'aspect urbain de notre lieu de résidence. ‘’Nous sommes coupés du monde’’ ajoutent-ils. ‘’A défaut d'éclairage, nous sommes contraints de rester chez nous le soir.’’ «Il est malheureux de construire une cité nouvelle sans penser à l'éclairer, surtout que celle-ci se trouve dans un endroit isolé », regrette un autre habitant. Ce dernier a témoigné aussi que les services concernés continuent de faire la sourde oreille face aux revendications de la population quant à la mise en marche des poteaux électriques. A ce sujet notre interlocuteur dira : «à force d'attendre l'intervention de la commune qui traîne encore, les habitants lancent un appel aux autorités locales et à la direction de l'AADL pour intervenir et assurer l'éclairage public dans cette cité.