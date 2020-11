HASSI MAMECHE : L’’EPSP sensibilise contre les risques du diabète

À l’occasion de la journée internationale du diabète, coïncidant avec le 14 novembre de chaque année, une journée de sensibilisation portant sur les facteurs et risques sous le thème « Solidarité sanitaire priorité pour tous » a été organisée avant-hier à l’EPSP de Hassi Mameche, en collaboration avec l’association de la maladie du diabète et des médecins généralistes de la wilaya. L’évènement a été marqué par la présence de médecins spécialistes qui ont animé des espaces de sensibilisation et de dépistage du diabète pour le grand public au sein des cliniques mobiles ainsi que des sessions de sensibilisation sur l’importance de l’adoption d’une hygiène de vie saine. Ils ont mis à la disposition des citoyens gratuitement, des tests pour les glycémies, de triglycérides et de la mesure de la pression artérielle. L’objectif, c’est la sensibilisation des citoyens contre les dangers du diabète et de l'hypertension ainsi que leurs répercussions sur la santé, a indiqué la directrice de l’établissement. L'opération de sensibilisation a été répartie sur 4 espaces médicaux spécialisés en matière de diagnostic du diabète, de l'hypertension et de l'obésité outre un espace consacré à l'alimentation équilibrée. Les spécialistes ont préconisé la réduction des sucreries, notamment le fructose, car il augmente le taux de graisse dans le sang..