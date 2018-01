HASSI MAMECHE : L’Armée mène une opération de reboisement

Quoi de plus noble de la part de notre Armée Nationale Populaire qui vient de se distinguer en cette fin d’année 2017, en prenant l’initiative de lancer une opération de reboisement, à quelques encablures du chef-lieu de wilaya, Mostaganem. C’est sous le slogan « Plantons un arbre pour chaque Algérien » qui a une grande signification sacralisant l’unité nationale et, des hauts faits de notre glorieuse Armée, c’est comprendre aussi que c’est implicitement protéger chaque Algérien, par tous les moyens. A l’instar des associations de la Société civile, sauf que cette fois-ci, c’est sous la direction des éléments du Secteur Opérationnel de l’ANP de Mostaganem qu’a été lancée une opération de volontariat de reboisement et ce, en coordination avec les agents de la Conservation des Forêts de la Wilaya de Mostaganem, dans la matinée du Samedi 30 décembre 2017. Cet évènement est important à plus d’un titre car il a une portée socio-économique en contribuant aussi à la sauvegarde de notre environnement naturel aussi a, évidemment, vu la participation de nombreux militaires notamment, des personnes civiles qui sont sensibles à ces actions hautement citoyennes. Tous les moyens matériels nécessaires étaient mobilisés et fins prêts à l’évènement du jour. Ainsi, c’est la forêt de « El Gheraïbya », relevant de la commune de Hassi Mamèche qui a été l’élue pour recevoir les quelques centaines d’arbres, toutes des essences forestières, parfaitement adaptées au maintien des sols et à même de lutter contre les éventuels phénomènes d’érosion hydriques, pouvant survenir à l’occasion de violents orages, nous dira un forestier, sur les lieux fait, c’est la période propice pour toutes les plantations d’arbres et arbustes et cette initiative prise par le secteur de l’ANP de la wilaya de Mostaganem a été saluée par de nombreux citoyens en guise de reconnaissance à ce corps d’armée.