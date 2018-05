HASSI MAMECHE : Des trottoirs ‘’au même niveau’’ des fenêtres et balcons !?

En effet, les chargés des travaux d’aménagement au niveau de cette cité qui comprend des logements ADDL, LSP et promotionnels, ont fait une fausse étude sur le terrain si non comment expliquer que les trottoirs ont été établis au-dessus des fenêtres et balcons du 1ère étage de l’immeuble comme le montrent les photos. Cet état de fait a mis ces propriétaires en colère, dénonçant le non respect des normes de construction et demandent l’ouverture d’une enquête pour dévoiler les dépassements qui vont leur couter chers du fait qu’ils ont engagé tous leurs fonds pour avoir un logement confortable. Contrairement à cela, nous vivons un vrai cauchemar nous a déclaré l’un de ces bénéficiaires. Le promoteur pour sa part a déclaré qu’il n’y est pour rien dans cette affaire et que c’est la faute des responsables locaux qui ont mal étudié le plan de ces infrastructures. Notons que les travaux au niveau de ce projet sont gelés en attendant l’ouverture d’une enquête qui déterminera les coupables de ce scandale qui ne cesse de faire souffrir les demandeurs de logements, notamment dans cette formule qui coute chère.