HASSI MAMECHE : 5 individus arrêtés pour prostitution

Dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité, les services de police de la sureté de daïra de Hassi Mameche ont procédé à l’arrestation de cinq personnes impliquées dans la création d'un lieu de débauche et de prostitution dans une maison, un lieu de rendez vous dans cette collectivité locale, a-t-on appris de sources sécuritaires. L’arrestation est survenue à la suite d'une information faisant état de la présence de 5 personnes au niveau de l'appartement en question. Les éléments de la police munis d'un mandat de perquisition, sont passés à l’action ayant trouvé 5 individus, âgés entre 26 et 38 ans. Ils ont découverts des canettes d’alcool et une boite de préservatifs. Il s’agit en effet de L.H âgée de 31 ans, résidant à Hassi Mameche, L.Z, âgée de 38 ans, résidant à Mazagran. M.S, âgé de 29 ans, résidant à Hassi Mameche, A.A, âgé de 29 ans, résidant à Mostaganem et A.M.A, âgée de 29 ans résidant à Mostaganem. Pour le délit de constitution d’un lieu de débauche et de prostitution, des dossiers judiciaires ont été établis à l’encontre des suspects suite auxquels, ils ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, a-t-on ajouté.