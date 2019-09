HASSI BOUNIF : Saisie de 2,5 quintaux de viande impropre à la consommation

Une quantité d’un poids de 2,5 quintaux de viande rouge impropre à la consommation, provenant d’abattage clandestin, a été saisie par les éléments de la gendarmerie nationale, qui se trouvaient en patrouille sur le chemin de wilaya n° 74. Ces derniers ont interpellé un individu qui transportait à bord d'un camion frigorifique une carcasse pesant plus de 229 kilos et plus de 46 kilos d'abats impropres à la consommation. Cette opération a été effectuée par les gendarmes qui patrouillaient sur l’axe routier Sidi El Bachir- Hassi Bounif. Notons à ce sujet que l'abattage clandestin est devenu une pratique ‘’banale’’ pour certains bouchers qui alimentent des vendeurs ambulants, tout au long de l'année, à travers les communes de la wilaya. Malheureusement, ces derniers ne semblent respecter aucune mesure d'hygiène et la viande qu’ils refilent aux vendeurs, constitue une réelle menace pour la santé publique.