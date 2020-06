HASSI BOUNIF (ORAN) : Saisie de 4167 bouteilles de boissons alcoolisées

Les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale de la commune de Hassi Bounif ont procédé à la saisie d’une importante quantité de boissons alcoolisées de différentes marques, soit : 4167 unités, a indiqué la cellule de communication du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Oran. L’opération a été effectuée, suite à des informations parvenues indiquant que deux individus résidents à Hassi Ameur exerçaient dans la commercialisation clandestine de boissons alcoolisés, qu’ils s’approvisionnaient d’Oran. Les recherches diligentées ont permis d’arrêter les deux mis en cause à bord d’un véhicule de marque Peugeot J5 en provenance d’Oran, lors d’un barrage de contrôle dressé au niveau du CW 46 à l’entrée de la localité de Hassi Ameur. La fouille du véhicule a permis la découverte d'une quantité de 3804 unités de boissons alcoolisées de différentes marques. Les deux suspects ont été conduits au siège de la brigade de gendarmerie pour complément de l’enquête. Le troisième suspect demeure toujours en fuite selon la même source. La perquisition des domiciles des deux individus a permis aux gendarmes de mettre la main sur un autre lot de 363 de bouteilles de vins. Les deux mis en cause ont fait l’objet de l’établissement de procès verbaux et seront déférés par devant les tribunaux de la wilaya d'Oran selon les procédures légales .Il faut également citer les activités de la gendarmerie, entrant dans le cadre de la surveillance de la circulation routière et les campagnes de sensibilisation en cette période de lutte contre la propagation du Coronavirus.