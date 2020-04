HASSI BOUNIF (ORAN) : Saisie de 170 quintaux de farine et 42 quintaux de dattes

Les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de la wilaya d'Oran ont intercepté deux camions transportant 170 quintaux de farine au niveau de l'entrée de Hassi Bounif, a-t-on appris de source sécuritaire. Toute la marchandise a fait l'objet de saisie par les services de sécurité du fait qu'elles était destinée à la commercialisation illicite. L'opération, menée avec les services de la gendarmerie, entre dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour juguler la spéculation dans les produits alimentaires de base, dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus. Il est à rappeler que les services de contrôle, en collaboration avec les services de la Gendarmerie nationale, ont saisi 348,95 q de farine, 1 095 litres d’huile de table ainsi que des produits alimentaires et détergents dissimulés dans un local à des fins de spéculation. Aussi, les gendarmes de la brigade de Hassi Bounif ont procédé à la saisie de 42 quintaux de dattes. L’opération a eu lieu suite à des informations parvenues aux éléments de la gendarmerie faisant état de la présence d’un bruit qui dérange la population qui provient d’un entrepôt sis dans la commune Hassi Bounif. Munis d’une autorisation de perquisition les gendarmes se sont rendus au lieu indiqué, ils y ont découvert la quantité suscitée de dattes ainsi que des boites d’emballage portant les marques « Deglet Nour » et «Timar El Ddjazair». Interrogé le propriétaire de cet entrepôt B.A.H, âgé de 42 ans ne disposait ni de facture ni de registre de commerce, il a été conduit au siège de la brigade. Une fois la procédure terminée, le mis en cause a été présenté devant le magistrat instructeur près du tribunal compétent pour les chefs d'inculpation de commercialisation illicite à fait l'objet de détention préventive en attendant sa comparution en audience.