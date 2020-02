HASSI BOUNIF (ORAN) : Saisie de 140 kg de viande rouge impropre à la consommation

Les éléments relevant de la brigade de gendarmerie de la commune de Hassi Bounif , ayant découvert lors d'une ronde opérée au niveau du chef-lieu de la dite municipalité des ordures de carcasses d'abats devant un garage de proximité qui était exploité, ont constaté de visu une importante quantité de viande rouge stockée dans cet abattoir clandestin destiné à la commercialisation par l'intermédiaire d'un propriétaire de véhicule de type Renault express. Ce dernier était chargé de la distribution et la commercialisation de cette viande rouge au niveau des quartiers et souks d'Oran. Toute la quantité soit plus de 140 kg de viande rouge a été saisie. L’expertise vétérinaire a confirmé que la viande était impropre à la consommation. Une enquête fut ouverte par les éléments de la brigade mobile de la brigade de gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran. Il est â préciser que plusieurs opérations de contrôles ont été effectuées ces derniers jours par les services de sécurité qui sont arrivés à saisir plus de 5 quintaux de viandes blanches impropre à la consommation destinée à la commercialisation. La saisie a eu lieu au niveau des localités de Sidi Bachir et Ain Beida, et aussi plus d’une tonne de viandes blanches impropres à la consommation a été saisie dans la localité de Sidi Chahmi . Le phénomène de la commercialisation des viandes impropres à la consommation provenant des abattoirs clandestins se répercute sur la santé publique, prend de plus en plus d’ampleur, malgré tout le dispositif mis en place et les efforts consentis déployés par l’Etat pour mettre un terme à ce phénomène qui perdure.