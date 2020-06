HASSI BEN OKBA (ORAN) : Inauguration prochaine de l’usine ‘’General carton emballage’’

De sources proches de la direction du leader national du carton Général emballage de Hassi Ben Okba, l’on apprend l'inauguration prochaine de la nouvelle usine d’une capacité de 70.000 tonnes par an à Hassi Ben Okba programmée dans les tous prochains jours, du fait que les bâtiments de la nouvelle usine sont fins prêts, tant dans la partie génie civile que celle des réseaux et commodités. "Le montage des machines et les essais industriels sont tributaires de la fin de la crise sanitaire et du rétablissement de la circulation internationale des personnes ", indique l’entreprise spécialisée dans le dernier numéro de son journal interne. La crise du coronavirus a imposé la fermeture des frontières et la suspension des liaisons aériennes nationales, ce qui n’a pas permis aux techniciens étrangers de se déplacer en Algérie pour l’installation des machines de la nouvelle usine de Général Emballage. Lancée il y a deux ans, la nouvelle usine d’Oran permettra à General Emballage de porter sa capacité de production à 210.000 tonnes par an, renforçant ainsi sa position en Algérie et en Afrique.