HASSI AMEUR (ORAN) : Saisie de biens d’El Hamel

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, les éléments relevant de la brigade et de recherche de la gendarmerie de la wilaya d’Oran ont procédé ce week-end à la perquisition de la ferme du fils de l'ex DGSN le général major Hamel Abdelmalek située dans la commune de Hassi Ameur et qui s'est soldée par la découverte d'un parc automobiles d'importation de luxe, d'un montant dépassant les milliards de centimes, ainsi que des vaches laitières d'importation et des chevaux de course de fortune dépassant un montant de 600 millions le cheval . Le tout a été saisi par les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de Hassi Ameur et l'enquête suit toujours son cours. Par ailleurs, l'on nous informe l'arrestation du Frère de l’ex-Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le Colonel en retraite Yamni Hamel, âgé de 64 ans. Les services de Sûreté de la wilaya d’Oran ont arrêté ce jeudi le frère de l’ex-Directeur général de la Sûreté. Yamni Hamel est accusé d’enrichissement illicite et pillage de l’immobilier à Oran, précise la même source.