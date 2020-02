HANOUNE, TOUFIK, TARTAG ET SAID : Le procès en appel s’ouvre aujourd’hui

En effet, la cour d’appel militaire de Blida a fixé pour aujourd’hui dimanche 09 février, la date du procès en appel pour Louiza Hanoune, Atmane Tartag, Said Bouteflika et Mohamed Mediene dit Toufik. La cour militaire de Blida doit examiner les charges qui pèsent contre les quatre mis en cause principalement poursuivis, en vertu de l’article 284 du code de justice militaire et des articles 77 et 78 du code pénal, pour « complot contre l’autorité de l’État » et « complot contre l’Autorité de l’Armée ». Condamnés lors de leur premier procès qui s’est déroulé au tribunal militaire à Blida le 24 septembre dernier à 15 ans de réclusion criminelle, la défense des accusés a dénoncé le manque de conditions pour un procès équitable. En ce sens, le membre du bureau politique du PT, Djelloul Djoudi, a fait savoir dans une déclaration à la veille du procès que Louisa Hannoune est une femme qui comptabilise plus de quarante ans de militantisme en faveur de la souveraineté nationale et de la démocratie, selon lui, elle est dans son rôle. Elle ne l’a jamais dépassé. « Mme Hanoune est une responsable politique. Elle n’a rien à voir avec les milieux militaires ou l’Exécutif. Son incarcération et sa condamnation sont une criminalisation de l’activité politique », a ajouté Djelloul Djoudi. Pour rappel, le tribunal militaire de Blida a condamné les quatre prévenus, le 24 septembre dernier, à une peine de 15 ans de prison ferme, tandis qu’une peine de 20 années de prison ferme a été prononcée contre l’ancien ministre de la Défense et ex-chef d’état-major de l’armée, Khaled Nezzar, son fils Lotfi Nezzar; ainsi que Farid Benhamdine, gérant de la Société algérienne de pharmacie; tous les trois jugés par contumace dans la même affaire.