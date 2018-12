HAMMAM BOUHADJAR (AIN TEMOUCHENT) : Saisie de près d’un kg de kif

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI) relevant de la police judicaire de la sureté de wilaya d’Ain Temouchent ont procédé à l’arrestation de deux individus spécialisés dans la vente du kif. C’est à la suite d’une information parvenue aux services concernés faisant état de la présence d’un suspect vendant de la drogue au niveau de la ville des thermes de Hammam Bouhdjar que les policiers sont parvenus à l’arrêter en possession de 490 grammes de kif composés de cinq plaquettes après une surveillance accrue de ses mouvements. L’enquête a permis d’identifier son principal fournisseur . L’arrestation de ce dernier a permis de trouver en sa possession 231 grammes de kif composé de deux plaquettes et de certains morceaux prêts a la vente .Présentés devant le procureur de la République prés le tribunal de Hammam Bouhdjar , les deux mis en cause, B.J. 32 ans et B.A. ont été écroués conclut le communiqué de la sureté de wilaya.