HAMADIA (TIARET) : Des inconnus envahissent un lycée

Le jeudi passé, des inconnus prétendant représenter les parents d’élèves, ont envahi le lycée "Mohamed Hebib el-Azhari" de Hamadia, à 80 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et ont catégoriquement fermé le siège de la direction du lycée, en interdisant tout accès au staff de l'administration, créant de ce fait, un climat indescriptible d'anarchie. Ces inconnus, ne se sont pas arrêtés à ce point, mais ont fermement interdit au directeur, fraîchement muté dans ses fonctions, de rejoindre son bureau. Selon des sources concordantes, ce directeur exerçait ses fonctions au niveau du lycée "Abdelkarim" de Tiaret en remplacement d’une directrice qui occupait ce poste par intérim. Ces comportements de ces inconnus dont le nombre avoisine les 18 personnes, ont surpris tout le monde et un climat de panique ayant sévi dans ce lycée s'est illustré en terreur, ce qui a provoqué une grande bousculade au sein des élèves internes qui étaient au niveau des dortoirs, générant une panique, qui s'est soldée par une blessure à l’œil dont a été victime une élève,. Un mobile qui a contraint, le directeur nouvellement muté de déposer une plainte contre ces 18 personnes qui prétendent représenter l'association de parents d’élèves. Selon des indiscrétions, des dissidences entre membres, ont été sources de problèmes dont l'impact a été hué par tout le monde, car 2 sceaux ont "contaminé" les espaces de communication, en notant que les agréments d'association des parents d’élèves sont notifiés par le président d'A.P.C. Une enquête est ouverte par les services compétents, l’une d'ordre administratif relative à l’agrément et l'autre concerne l'envahissement du lycée ainsi que la blessure d'une élève et est menée par la police judiciaire, apprend-on, en exclusivité, auprès de sources bien informées.