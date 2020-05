HAI OTHMANIA (ORAN) : Coup d'envoi de la 3ème opération de désinfection

Le coup d'envoi de la troisième opération d'assainissement des quartiers et cité à grande agglomération a été lancé vendredi par le wali d'Oran Djellaoui Abdelkader. A cet effet,les services de la circonscription administrative du secteur urbain de Hai El Othmania ont organisé de larges opérations d'assainissement et de désinfection à travers ses différents quartiers populeux, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du coronavirus, a-t-on constaté. Ces opérations, menées à travers les quartiers et artères des grandes cités à grande population interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de wilaya qui prévoit l'assainissement des structures publiques et agglomérations pour contenir la propagation du coronavirus (Covid-19), a déclaré le chef de secteur urbain Khatri Kaddour. L'opération a concerné l'ensemble des quartiers et artères de la circonscription d'El Othmania. Durant la matinée, il a été procédé à l'enlèvement des débris et déchets ainsi qu'à la désinfection et l'assainissement des artères, des parcs publics et des parkings, a-t-il indiqué. Ces opérations de désinfection ont également concerné les bâtiments, les parties communes entre les bâtisses (escaliers, entrées et autres) ainsi que les établissements publics et les structures, selon le responsable. M. Khatri Kaddour , cette campagne de désinfection avait été maîtrisée et bien organisée dans tous les sens aux attentes de la population, notamment à la cité des 22 logements où le seul jardin situé dans les alentours s'est transformé en une décharge où s'accumulent sacs en plastique, bouteilles vides et autres détritus. Les habitants ont suivi l'opération de ramassage des différentes décharges sauvages et l'enlèvement de tous les déchets a été effectué car plusieurs initiatives pour nettoyer le site ont été menées par le personnel du secteur d’El Othmania. Cette opération d'envergure a permis d’enlever les déchets ménagers qui jonchaient les rues et quartiers du grand secteur d’el Othmania à l’ouest de la ville d'Oran et qui n’étaient pas ramassés depuis plusieurs jours, a-t-on appris du chef de secteur qui salué les efforts des personnes en charge des opérations de désinfection et d'assainissement, à l'instar des agents des établissements publics de wilaya en compagnie de ceux de la DHA Et des établissements privés , L'établissement de l'hygiène urbaine et de la protection de l'environnement (HUPE), la SEOR, l'OPGI et autres ainsi que les agents de la sûreté nationale, et du Darak El-watani ,la protection civile, les associations et les bénévoles. Des opérations similaires sont prévues à travers toutes les 19 secteurs urbains relevant de la municipalité d'Oran, a fait savoir le Secrétaire générale de l'APC d'Oran M. Hadj Fekkha Benaoumeur qui précise que plus de 300 agents d'hygiène et 60 camions (camions citernes et camions de ramassages des ordures durs) ont été mobilisés à cet effet.