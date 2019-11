HAÏ MATLAA EL FADJR (ORAN) : Les habitants demandent une enquête sur l'octroi de permis de construire



Les habitants de la cité résidentielle de Haï Matlaa El-Fadjr (ex-point du jour) souffrent des constructions illicites engagées par deux promoteurs depuis 2016 sans permis de construire durant cette époque, ils ont creusé les sols sous-terrain au niveau de deux lots de terrain notamment, ceux des numéros 127 et 128, dans la coopérative Ibn Sina dans la cité point du jour . Dans une correspondance adressée à notre quotidien ‘’Réflexion’’ et dont nous détenons une copie accompagné d'une pétition dûment signée par l'ensemble des résidents de Haï Matlaa El-Fadjr, ils évoquent ces deux constructions illicites de bâtisses à plusieurs étages, sans conformité avec les règles qui régissent en ce sens, ni encore moins celui du couloir aérien du fait que les deux promoteurs ont érigé ces deux bâtisses à plusieurs étages (8) et plus depuis 2016 ils ont construit ces deux immeubles sans aucune autorisation délivrée par les services concernés pour ne pas les citer tous, du fait qu'ils étaient informés de la situation mais ont fermé l'œil pour ne pas prendre des décisions pour l’arrêt des travaux, au moment où ces deux promoteurs ont procédé à la construction durant des nuits pour échapper aux contrôles des pouvoirs publics. Ces derniers , ont pu réaliser en un temps record des immeubles à 08 étages, soit plus de 30 mètres de hauteur et plus et dont l'un d’eux prévoit la réalisation d'un hôtel haut-standing en plein milieu d'une cité résidentielle, il a réussi à bâtir tous ces étages en un temps record au su et vu de tout le monde sans prendre en considération les différentes interventions et appels des résidents qui réclamaient l'ouverture d'une enquête pour dévoiler les dessous de ces constructions illicites non conforme à la réglementation en vigueur, du moment où aucun avis de commodo ou incommodo n'a été adressé aux résidents et non affiché au secteur urbain de la circonscription de la cité point du jour. Les résidents de cette cité viennent de dénoncer par le biais d'une lettre ouverte adressée à monsieur le wali d'Oran ces dépassements, du fait que ces projets portent gravement atteinte à leur tranquillité et la quiétude de ces centaines d'habitants notamment leur droit à la vue du soleil et l'aération qui contreviennent au cahier des charges de cette cité résidentielle qui limite la hauteur maximum des constructions qui ne devraient pas dépasser les 11 mètres coté habitations et 15 mètres coté activités économiques. Selon les déclarations des résidents qui nous ont informés que malgré les diverses interventions effectuées auprès des services de l'APC, en compagnie de la police de l'Urbanisme et de la direction de l'Urbanisme de la wilaya d'Oran, qui ont été saisis à maintes reprises, aucun suite ne leur a été réservée pour des motifs inconnus sachant bien que ces deux promoteurs ont été couverts par les éléments des services concernés censés appliqués la réglementation en vigueur, qui ont tourné le dos avec la complicité des autorités compétentes des services de l'Urbanisme qui ont réussi à leur délivrer des autorisations de construction afin qu'ils puissent bénéficier du fameux document du permis de construire qui leur a été délivré selon leur témoignage en 2019, alors que les constructions battaient leur plein depuis l'année 2016. Rien n'a été fait à ce jour, ni encore moins une mise en demeure pour des arrêts des travaux mais bien au contraire ces deux promoteurs continuent à élever leur ouvrage très rapidement, en accélérant les rythmes H 24 afin de mettre ces centaines d'habitants devant le fait accompli. Devant cet état des faits qui n'augure rien de bon, et devant le silence et l'inertie des autorités compétentes concernées, les habitants de la cité point du jour interpellent monsieur le wali d'Oran Djelaoui Abdelkader pour ouvrir une minutieuse enquête sur les conditions d'octroi de tels permis de construire qui portent des doutes quant à leur légalité on- ils indiqué .

