HAI ES-SALEM (MOSTAGANEM) : Chute d'une jeune fille du 5éme étage

Les services de la protection civile de Mostaganem sont intervenus, hier matin au niveau du quartier de 100 logements de Hai Es-Salem pour évacuer une jeune fille âgée d’environ 18 ans ,suite à la chute de cette dernière du 5ème étage d'un immeuble situé au dit quartier, a-t on appris du chargé de l’information et de la communication auprès de la protection civile , M.Mohamedi Mansour. Alertés, les éléments de la protection civile se sont rendus immédiatement sur les lieux afin d’apporter les premiers soins à la victime, laquelle a reçu, divers fractures au niveau de son corps. Cette dernière a été ensuite transférée vers les services des urgences, relevant de l’hôpital de Mostaganem pour recevoir les soins appropriés, du coup selon les mêmes informations, la victime a été évacuée vers le service de réanimation du dit hôpital, a-t-on ajouté. Devant cette situation, une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances de ce drame .