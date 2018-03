HAI EL YASMINE : Plusieurs agressions enregistrées en 24 heures

Les habitants de haï El Yasmine 2, se plaignent des agressions qui se multiplient de plus en plus et de jour en jour faisant trois à quatre victimes toutes les 24 heures, il s’agit de certains jeunes délinquants qui écument et circulent dans ce quartier sur des motos, agressant les passants, en les menaçant avec des armes blanches, et leur volant tout ce qu’ils possèdent comme objet de valeur, notamment les sacs à mains, les portables et les bijoux. Pour rappel, une dizaine de personnes, ont été agressées durant les trois derniers jours du mois de Ramadhan, l’une des victimes a été grièvement blessée, après avoir reçu plusieurs coups au niveau du ventre alors qu’elle était enceinte du cinquième mois, transférée à l’hôpital, une césarienne a été pratiquée pour l’ablation du fœtus qui a été touché par les coups donnés à la victime, cette agression a couté la vie de son enfant, après qu’elle ait été délestée de son sac à main contenant 25 mille dinars, destinés à acheter des vêtements pour l’aïd. Ces agresseurs, n’ont toujours pas été identifiés, alors que plusieurs plaintes ont été déposées auprès des services de sécurité suite à ces agressions. Devant cette situation, les habitants d’El Yasmine demandent l’intervention des services concernés afin d’assurer la sécurité au niveau de ces nouveaux quartiers, qui sont isolés et qui ne comptent aucun poste de police. Ils exigent l’ouverture d’un commissariat afin de lutter contre cette criminalité qui menace les citoyens en général.