HAI EL WIAM (MOSTAGANEM) : Un accouchement réussi grâce à l’aide d’agents de la protection civile

Les agents de la protection civile relevant de l’unité de Kharrouba sont intervenus avant-hier jeudi , vers 19h28 , juste avant l’heure de l’iftar pour transporter en urgence une femme enceinte ( 7ème mois) qui était sur le point d'accoucher dans son domicile, situé au 9 étage d’un immeuble , au niveau du quartier de « Hai El Wiam » , a-t-on appris des services de la protection civile . Quelques minutes plus tard, la femme qui se tordait de douleurs a réussi de donner naissance au niveau de son domicile avec l'aide des agents de la protection civile qui ont fait leur travail en toute sagesse avec un grand professionnalisme. Après cette opération , la mère et son nouveau-né de sexe féminin ont été transportés vers le service de maternité « Lala Kheira », où la maman et son enfant se portent en bonne santé. Notons que c’est la 2ème opération d’accouchement réalisée par les agents de la protection civiles en moins d’une semaine, a-t-on ajouté .