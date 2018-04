HADJADJ : Une Toyota percute une moto et fait 2 blessés graves

Deux personnes ont été sérieusement blessées suite à un accident de la circulation qui s’est produit la nuit d’avant-hier aux alentours de 22 heures sur la route nationale n° 11 à douar « Hadadcha », relevant territorialement de la commune de Hadjadj a t on appris. Le drame est survenu suite à une collision entre un véhicule de type TOYOTA HILUX, et un motocycle de type Peugeot 103 sur lequel se trouvaient à bord les deux victimes blessées a t on ajouté. Le drame a nécessité l’intervention immédiate des éléments de la protection civile relevant de l’unité de Sidi Lakhdar pour la prise en charge et l’évacuation des deux personnes blessées vers le service médical a-t-on précisé.