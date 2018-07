HADJADJ PLAGE : L’exploitant d’une buvette meurt électrocuté

Un jeune exploitant d'une buvette est mort électrocuté, ce mercredi soir à Hadjadj Plage, a-t-on appris d’une source digne de foi. Les faits se sont déroulés, en effet, dans la soirée. Le jeune Y.A.la trentaine lors du montage de sa buvette sise à Hadjadj 2ème Plage a été foudroyé par une décharge électrique en manipulant des câbles. Le malheureux a rendu l'âme sur place. L'intervention des agents de la protection civile fut rapide mais en vain. Hélas, le constat du décès a bel et bien été confirmé à son arrivée à l'hôpital de Sidi Ali. Selon les habitants de la localité, c’est le résultat inévitable quand on autorise des jeunes désœuvrés en quête d'activité à des prix considérables (par adjudication) les laissant ériger des paillotes fortuites en plein sable, sans aucune mesure de sécurité, même pas reliés au réseau d'assainissement, sans branchement d'eau et branché archaïquement au réseau électrique.