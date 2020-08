HADJADJ (MOSTAGANEM) : Un incendie ravage 5 locaux précaires, occupés par des familles

L’unité secondaire de la protection civile de Sidi-Ali, appelée au secours est intervenue le matin du dimanche 9 août 2020, au quartier "Sidi Bouabdellah" où le feu s'est déclaré vers 9-10 heures, dans les locaux du premier étage d’une construction de 10 locaux commerciaux habités par des familles nécessiteuses. L’incendie s’est vite propagé aux 5 locaux en question et dont on ignore encore les causes exactes, ravageant sur son passage tout se qu’il se trouvait, a-t-on appris .A leur arrivée, les agents de la protection civile se sont heurtés à un feu coriace aidé par des conditions favorables qui leur a exigé beaucoup d’efforts pour le maitriser mais, les flammes ont déjà fait un ravage dans les lieux. Les habitants ont eut le réflexe de fuir à temps, en attendant les secours et, fort heureusement il n’y a aucune perte humaine à déplorer. A noter que dans ce cas d’espèce, chaque famille, composée de plusieurs membres, occupe une seule boutique ,d'environ 10-12 mètres carrés, qui fait office de polyvalente "pièce-fait-tout" : cuisine, salle à manger et chambre à coucher où il n’existe pas re réseau de distribution d’eau potable et pas plus qu’une aération. Une fois, l’incendie maitrisé, ce sont cinq familles qui se sont retrouvées du jour au lendemain totalement sinistrées, sans gite .Selon les riverains, ces familles ont été logées dans des conditions inconfortables à titre provisoire et précaire tandis que leur situation s’est prolongée sur plus d'une dizaine d'années, dans l'oubli. Cet incendie aurait pu tourner au drame s’il se serait déclaré de nuit, ce qui ne fut pas le cas, heureusement, a-t-on dit. Devant cette situation jugée très préoccupante, les malheureux sinistrés interpellent les autorités locales à leur trouver une solution de relogement dans des conditions de vie décente, en tous cas avant que ne surviennent les premiers orages de septembre, annonciateurs de la saison automnale.