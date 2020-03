HADJADJ (MOSTAGANEM) : Un cambrioleur d’appartements, pris en flagrant délit !

Les éléments de la police judiciaire, de la sûreté urbaine extérieure de Hadjadj ont arrêté une personne prise en flagrant délit de vol à l’intérieur d’un domicile fermé. L’opération s’est déroulée entre 01h00 et 3h00 du matin alors qu’une patrouille de la sûreté sillonnait le centre-ville de Hadjadj .Pendant ce temps, un grimpeur a attiré l'attention d'une personne de ladite maison qui a donné l’alerte, à la suite de quoi, le mis en cause a pu être arrêté en état de flagrant délit .Celui-ci était alors en possession d'une corde qu'il utilisait pour grimper et d’un tournevis pour forcer les serrures des maisons de ses victimes .L'enquête ouverte par la police judiciaire a révélé que le suspect âgé de 32 ans est originaire de la même commune. Il a reconnu qu'il avait volé à l'intérieur d'une maison et qu'il avait effectué aussi deux opérations précédentes où il a volé plusieurs objets et appareils ménagers qu'il a revendus à une autre personne âgée de 40 ans, originaire elle aussi de la même commune. Il a déclaré qu’il profitait de l'absence des propriétaires de leurs logements, qui étaient en fait des personnes immigrées vivant hors du pays. Les charges retenues sont le fait de commettre des actions de vol la nuit, par escalade et pénétration d’un domicile de tiers par effraction, suivie de vol et recel d’objets volés. Les deux personnes impliquées dans cette affaire ont été présentées par devant le procureur de la République, près le tribunal de Sidi Ali où, après leur comparution devant le tribunal, le premier accusé, a été condamné à 18 mois de prison, assortis d’une amende de 50000,00 DA représentant les dommages causés par le vol. Une deuxième peine a été prononcée pour six mois d'emprisonnement et une amende de 30 000,00 dinars, contre son complice, pour recel d'objets volés.