HADJADJ (MOSTAGANEM) : Les feux ravagent 02 hectares de forêts à Bourahma

Les feux de forêt ayant pris des proportions alarmantes ces derniers jours dans la wilaya de Mostaganem, ont fait la une des journaux. C’est en ce sens que les éléments de la protection civile de Sidi Lakhdar , soutenus par la colonne mobile de lutte contre les incendies de forêts de Sidi Ali en coordination avec les services de la Conservation des forêts et ceux de la commune, sont intervenus jeudi 16 juillet 2020, vers 13h30 mn pour éteindre un incendie qui s’est déclaré à la forêt de « Bourahma » , située au niveau de la région des 7 sources ‘’Ayoun ‘’, dans la commune de Hadjadj . Notons que le feu s'est très vite propagé à travers les différents points de ladite forêt à l’effet de la vitesse du vent et l’élévation de la température. Dans les endroits en proies aux flammes, les pompiers ont éprouvé d'énormes difficultés à s’y rendre. Après 8 heures de lutte, le sinistre qui a ravagé 2 hectares de pins d’Alep et autres broussailles a été maitrisé ainsi que la braise et ce, avec des moyens humains et matériels mobilisés à savoir : 9 camions citernes de différents calibres et tailles en plus d’un tracteur, ce qui a sauvé le reste de la forêt. L’opération a été menée par 6 officiers et agents de grades divers. Un dispositif de sécurité et de surveillance a été mis en place en coordination avec les services de la Conservation des forêts a-t-on ajouté. Dans le même contexte, un autre incendie s’est déclaré dans la soirée de la même journée du jeudi, vers 21h10mn, dans la forêt de « Mazagran » où un hectare de pins d’Alep et broussailles sèches sont parties en fumée. Alertés, suite à un appel de détresse, les pompiers de Hassi Mameche , soutenus par ceux de l’unité principale, sont intervenus pour éteindre le feu dès que l’incendie s’est déclaré. Des moyens matériels et humains ont été mobilisés, ce qui a permis de sauver le reste de la forêt et les habitations avoisinantes, en évitant la propagation des flammes, a-t-on ajouté.