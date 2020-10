HADJADJ (MOSTAGANEM) : Arrestation d’un acheteur d’embarcations pour harraga

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l’émigration clandestine via la mer, à partir des côtes mostaganémoises, les éléments de la Sureté extra-muros de Hadjadj dans la daïra de Sidi Lakhdar à la wilaya de Mostaganem ont réussi à déjouer une affaire liée à la falsification de documents administratifs pour l’acquisition d’embarcations qui seront utilisés dans des opérations de l’émigration clandestine via la mer depuis les côtes de Mostaganem, a-t-on appris d’un communiqué de la sureté de wilaya de Mostaganem. L'opération qui s’est soldée par l’arrestation d’une personne, a eu lieu le matin du 22-10-2020 au niveau d’un point de contrôle dressé à l'entrée de la ville, où un camion transportant un bateau a été arrêté. Après contrôle et vérification, il a été constaté que les documents dudit bateau étaient falsifiés. L’enquête effectuée par les policiers a permis de dévoiler que le propriétaire de l’embarcation scannait la licence originale pour l’acquisition d’embarcations de pêche en recopiant le permis original du bateau et en changeant la date à chaque fois. Le domicile du suspect perquisitionné sur mandat de perquisition délivré par le procureur de la République prés le tribunal de Sidi Ali a permis la découverte de 03 bateaux ‘’Felouque’’ en cuir de 03,30 m de long et deux rames. Par ailleurs, les mêmes policiers ont réussi à saisir une quantité de boissons alcoolisées estimée à 485 unités de différentes formes et tailles et à arrêter une personne. La marchandise prohibée était destinée à la commercialisation au niveau de la ville de Hadjdaj. La saisie est intervenue après la perquisition de la résidence du mis en cause en vertu d'un mandat de perquisition émis par le parquet du tribunal de Sidi Ali. Deux dossiers judiciaires ont été établis en vertu desquels les mis en cause seront présentés par devant procureur de la République prés le tribunal de Sidi Ali, a-t-on conclu.