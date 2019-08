HADJADJ : 120 bottes de foin partent en fumée

Les éléments de la protection civile ont pu maitriser ce jeudi un incendie qui s’est déclaré au niveau du douar « Bouakir » , commune de Hadjadj ajoutant que, les flammes ont endommagé environ 120 bottes de foin , lesquelles étaient rassemblées à l’air libre avant même d’être maîtrisées par les agents des mêmes services en évitant la propagation des flammes, a-t-on indiqué. Dans ce même contexte, les éléments de la protection civile relevant de l’unité d’Ain Tédelès sont intervenus, suite à un appel de détresse d’un citoyen, pour éteindre un incendie qui s’est déclaré dans la pièce d’une habitation rurale, située au niveau du douar « Klailia » relevant de la commune d’Oued El Kheir, du coup, les flammes ont endommagé quelques matelas. Cependant, l'intervention rapide et efficace des sapeurs pompiers a permis de maîtriser et contrecarrer les feux au niveau de la cuisine, en évitant la propagation des flammes vers les autres chambres de la dite maison, a-t-on ajouté. Les spécialistes du domaine, les cultivateurs ne délimitent guère de périmètre de sécurité pouvant empêcher le déplacement du feu d’un point à l’autre. Ils ne souscrivent plus aux assurances agricoles pour se faire indemniser lors de la survenue de ces sinistres. Rappelons en ce sens que plusieurs campagnes ont été menées, visant à sensibiliser les agriculteurs afin de réduire les incendies touchant les cultures.