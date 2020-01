HADJ 2020-2021 : Report du délai des inscriptions au tirage au sort

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a annoncé dans un communiqué, le report au samedi 01 février 2020 au lieu du samedi 18 janvier de l’opération relative aux inscriptions au tirage au sort pour les personnes désirant accomplir le Hadj. » Le ministère de l’Intérieur porte à la connaissance des citoyennes et citoyens désirant accomplir le devoir du Hadj que l’opération des inscriptions au tirage au sort au titre des saisons 2020 et 2021 a été reportée au samedi 01 février 2020 au lieu du samedi 18 janvier 2020, comme l’a été annoncé précédemment », a précisé un communiqué. Le ministère annonce également dans ce même communiqué, que « le tirage au sort aura lieu samedi 08 février 2020 au lieu du samedi 25 janvier, comme prévu auparavant ».