HADJ 2020-2021 : Fin des inscriptions au tirage au sort aujourd’hui

L’Office national du Hadj et de la Omra (ONAT) a rappelé, ce vendredi 31 janvier, que le dernier délai pour les inscriptions au tirage au sort pour les saisons du hadj 2020-2021 a été fixé pour aujourd’hui, samedi 01 février. En effet, l’Office national du Hadj et de la Omra a écrit sur sa page officielle Facebook, que « samedi 01 février sera le dernier délai de l’inscription au tirage au sort qui se fera au niveau des sièges des communes ou via le site électronique du ministère (www.interieur.gov.dz), a noté la même source.