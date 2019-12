HADJ 2020-2021 : Début des inscriptions pour le tirage au sort

Les inscriptions au tirage au sort pour l’accomplissement du Hadj, au titre des deux saisons 2020 et 2021 ont été lancées, ce dimanche 15 décembre, a indiqué l’Office national du Hadj et de la Omra. Les citoyens souhaitant accomplir le Hadj pourront s’inscrire via le site du ministère de l’intérieur. L’Office national du Hajj et de la Omra a, dans ce contexte, mis en garde, contre toute précipitation pour l’inscription, lors du remplissage du formulaire d’informations personnelles, car « il est impossible d’apporter des modifications » sur le site ouvert à cet effet, informe l’Office. L’office national du Hadj et de la Omra a publié, également, les conditions relatives à l’inscription au tirage au sort du hadj 2020 et 2021. Le tirage au sort aura lieu samedi 25 janvier 2020, avait annoncé, le ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire dans un communiqué.