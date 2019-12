HADJ 2020 - 2021 : Début des inscriptions mercredi

Les inscriptions au tirage au sort pour l’accomplissement du Hadj au titre de l’année 2020 débuteront le 11 décembre en cours. En effet, le Premier ministre, Noureddine Bedoui a ordonné l'organisation, à partir de cette année, du tirage au sort préalable pour deux saisons successives de Hadj, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre, annonçant le lancement, mercredi prochain, des inscriptions pour le tirage au sort au titre des deux saisons de Hadj 2020 et 2021. Lors d'une réunion interministérielle consacrée à l'évaluation de la saison de Hadj 2019 et l'examen des préparatifs relatifs à la saison 2020 en vue "de garantir une meilleure préparation aux prochaines saisons", le Premier ministre a décidé de procéder, à partir de cette année, à l'organisation du tirage au sort préalable pour deux saisons successives, tout en instruisant le lancement, mercredi 11 décembre 2019, des inscriptions pour le tirage au sort au titre des deux saisons de Hadj 2020 et 2021 et l'organisation, samedi 25 janvier 2020, du tirage au sort au titre des deux saisons de Hadj 2020 et 2021.