HADJ 2020/2021 : Bon déroulement du tirage au sort à Oran

Les opérations du tirage au sort des futurs nouveaux Hadjis qui devront accomplir le hadj cette année, a eu lieu avant hier à travers les 26 communes que compte la wilaya d'Oran , sous la supervision de l’Office National de Pèlerinage et de la ’Omra (ONPO). Il est à signaler, que le quota des pèlerins algériens, qui était de 36.000 auparavant, a été porté à 41.300 au titre de la saison du Hadj 2020. A Oran l’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions, dans le calme et la sérénité. La commune mère a organisé le tirage au niveau de la salle omnisports de Médiouni, où les 17745 inscrits dont 8967 hommes et 8778 femmes âgés entre 19 et 71 ans, ont assisté à l’opération du tirage dans la transparence totale. Pour l'heure, seules Ain El Bia, Benfréha et Es-Sénia ont annoncé la liste des 46 heureux candidats tirés au sort. La wilaya d'Oran va aussi bénéficier d'un quota supplémentaire de 100 passeports de Hadj, pour les personnes âgées de plus de 70 ans et ayant participé au moins 10 fois aux opérations de tirage au sort précédentes. Le tirage au sort au profit de cette catégorie est prévu, le 29 du mois de février en cours. Les futurs pèlerins sont appelés à se diriger, dans les prochains jours, vers l'établissement de proximité de santé publique (EPSP) de Haï Chouhada (ex-Zrâa) pour les consultations médicales concernant la campagne du Hadj 2020. Selon le Premier Ministère, « La révision à la hausse du quota accordé à l’Algérie par les autorités saoudiennes « vient ainsi répondre à une demande de la partie algérienne visant à réajuster le nombre des pèlerins en fonction de la population enregistrée au niveau des instances spécialisées des Nations Unies ».