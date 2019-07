HADJ 2019 : Premier vol des hadjis le 15 juillet

Le premier vol des hadjis algériens vers les Lieux saints est programmé pour le 15 juillet, a annoncé ce jeudi à Alger le directeur général de l'Office national du hadj et de la omra (ONHO), Youcef Azzouza. "Le premier vol des hadjis algériens à partir de l'Aéroport international Houari-Boumediene vers les Lieux saints est programmé pour le 15 juillet et il transportera quelque 350 pèlerins", a précisé M. Azzouza lors du 3e Congrès du pèlerinage au Palais des expositions (Pins maritimes). Il a appelé les hadjis à être "les meilleurs ambassadeurs de l'Algérie, en respectant les lois du pays hôte et en ayant un comportement exemplaire". Mettant en avant les efforts consentis par l'ONPO pour assurer le succès de cette campagne du hadj, M. Azzouza a rappelé les sessions de formation organisées au profit des membres de la Mission algérienne du hadj, la caravane du hadj qui a sillonné toutes les wilayas du pays pour expliquer les rites du pèlerinage et le Salon du hadj. L'Algérie accorde un intérêt particulier au hadj pour lequel elle mobilise tous les moyens à même de permettre aux hadjis d'accomplir les rites dans les meilleures conditions possibles, a-t-il ajouté. Les candidats au hadj venus nombreux assistés à la rencontre ont été initiés aux différents rites du pèlerinage à travers des maquettes représentant la Kaâba, Arafat et Mina.