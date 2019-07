HADJ-2019 : 5 000 visas annulés pour les Algériens en France

Plus de 5 000 visas pour les Lieux saints de l’Islam, à l’occasion du pèlerinage (Hadj) de cette année, ont été annulés par l’Ambassade d’Arabie saoudite en France, indique la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI France) dans un tweet. « Au départ de France, nos Chibanis vivent un cauchemar », indique CACI France tout en lançant un appel aux autorités concernées. Plus de « 5000 visas annulés » par l’Ambassade d’Arabie saoudite en France. « Ils ont payés, ne partiront pas et ne seront pas remboursés », s’indigne la CACI et de préciser : « Les munis de passeports algériens sont les plus touchés ». Dans son tweet, la Chambre a « tagué » les comptes Twitter de l’Ambassade d’Arabie saoudite, du Premier ministère algérien, de l’Ambassadeur d’Algérie en France Abdelkader Mesdoua ainsi que le compte du Président français Emmanuel Macron.