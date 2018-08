HADJ 2018 : Un hadj escalade la Kaaba et tente de forcer la porte

Un incident est survenu au cœur des lieux saints, quand un homme non identifié pour le moment, a escaladé tout nu la Kaaba, avant de se couvrir et de tenter d’ouvrir avec force la porte fortifiée et dorée de ce lieu saint le plus protégé de l’Islam. Dans sa tentative effrénée, l’homme avait été attrapé par un agent de sécurité saoudien qui lui a fait perdre son habit blanc. L’homme visiblement déséquilibré mentalement a été rattrapé sur le pas de la porte par l’agent de protection du site hautement religieux et a été éjecté de force du haut de l’entrée de la Kaaba. Selon la police saoudienne qui a établi un communiqué, la scène qui s’est déroulée ce vendredi à minuit, au moment où une foule nombreuse était rassemblé au tour de la Kaaba. La police a arrêté l’homme et n’a pas pu l’interroger en raison de son choc psychologique. Chaque année des incidents spectaculaires surviennent au cœur de ce lieu saint le plus important de l’Islam. Le dernier incident en date quand un franco-algérien s’est jeté du haut de la Mecque entraînant rapidement sa mort. Les autorités saoudiennes font face chaque année lors du pèlerinage annuel à des personnes passionnées de ce lieu saint qui commettent des actes parfois spectaculaires et risqués pour leurs vies.