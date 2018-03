HADJ 2018 : Le premier vol fixé pour le 25 Juillet prochain

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Mohamed Aissa a indiqué, le mardi dernier à Alger, que le premier vol des hadjis vers les Lieux saints était prévu le 25 juillet, précisant que l’opération serait encadrée par 44 agences de voyages, aux côtés de deux établissements publics. Dans son allocution d’ouverture du 3e Salon du Hadj et de la Omra organisé au palais des expositions (Pins maritimes), le ministre a affirmé que toutes les procédures administratives seront parachevées vers la mi mai, date à laquelle le nombre des hadjis atteindra 36.000 ayant déjà finalisé la réservation, le paiement de leurs redevances, la vaccination et la réservation des chambres d’hôtel. La période entre le 15 mai et 25 juillet sera consacrée à la formation, l’accompagnement et l’orientation en matière de santé, de logistique, d’informations et de religion, a fait savoir le ministre.